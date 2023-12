870 mil lâmpadas, 30 disjuntores: eletricista faz casa brilhar no Natal

A preparação para a festa dura quase o ano todo. "A gente desliga as luzes no início de janeiro e demora cerca de 20 dias para desmontar tudo. Quando terminamos, eu descanso. E lá para março ou abril já começo tudo de novo."

Espírito de Natal

As festas na rua Antonina já guardam muitas histórias. O eletricista diz que foi até testemunha de reconciliações de casamento.

A família recebe os visitantes gratuitamente Imagem: Arquivo pessoal