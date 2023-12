RJ: Por que acusado de chefiar milícia não está em lista de mais procurados

Depois disso, ao menos 35 ônibus foram incendiados a mando da milícia, como retaliação à operação policial. Foi o maior número de veículos queimados em um único dia na história da cidade

Com mais de 300 mil habitantes, Campo Grande, reduto da milícia de Zinho, segundo a polícia, é o bairro mais populoso do país. Localizado a 48 km do centro, tem o batalhão da PM com o menor efetivo da capital na relação com o número de moradores.

Zinho é apontado como o responsável pela aliança inédita entre a milícia e o Comando Vermelho firmada no começo do ano. Desde então, a disputa por território no crime organizado se intensificou e foi responsável por mais de 50 assassinatos nos últimos meses, de acordo com a Polícia Civil.

O conflito armado teria motivado o assassinato dos três médicos, mortos por engano, em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste. Uma das vítimas foi confundida com um miliciano rival de Zinho, segundo investigações.

Imagens da câmera de segurança de quiosque na Barra da Tijuca, no Rio, onde três médicos foram assassinados a tiros Imagem: Reprodução

O que dizem os especialistas