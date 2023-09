CV se une a maior milícia do RJ e amplia área de domínio, diz investigação

Segundo a Polícia Civil, a parceria foi firmada em um momento de rachas internos entre as lideranças do grupo dominado por Zinho.

A maior milícia do Rio, que era forte, hoje está fragmentada. O Comando Vermelho sempre teve um distanciamento em relação aos grupos paramilitares, mas isso mudou. O que vemos é um avanço do tráfico em regiões que eram dominadas por milicianos e um pacto de paz entre essas duas organizações.

André Neves, delegado da Draco

Não dá para dizer que houve uma união completa entre tráfico e milícia. Temos parcerias estabelecidas com fornecimento de armas para confrontos com rivais, exploração do tráfico e convivência para a atuação dos grupos na mesma área.

Daniel Hirata, pesquisador

A movimentação do crime organizado está mudando com a expansão do Comando Vermelho para áreas que eram originalmente da milícia.

Elisa Ramos Pittaro Neves, promotora de Justiça

Líder da maior milícia do Rio, Zinho (esq) firmou parceria com Abelha (dir), chefe do Comando Vermelho nas ruas, aponta investigação Imagem: Arte UOL

Lideranças selaram acordo, aponta investigação

As investigações indicam que Wilton Rabello Quintanilha, o Abelha, chefe do CV nas ruas, firmou parceria com Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, líder da maior milícia do Rio.