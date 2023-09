MP do RJ denuncia chefe de milícia por morte de fundador da Liga da Justiça

Jerominho e o irmão Natalino estiveram na lista de 226 pessoas indiciadas pela CPI das Milícias, instalada pela Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), em 2008.

Em entrevista ao UOL em 2020, o policial civil aposentado e ex-vereador planejava um retorno ao meio político e dizia se inspirar no agora ex-presidente Jair Bolsonaro. "Quando assaltadas, as pessoas não vão para a delegacia. Elas me procuram", disse à reportagem na ocasião.

Com mais de 300 mil habitantes, Campo Grande é o bairro mais populoso do país. Localizado a 48 quilômetros do centro, possui o batalhão da PM-RJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) com o menor efetivo da capital, na relação com o número de moradores.

A região é apontada pelas autoridades como o berço da maior milícia do país, que começou a aterrorizar o Rio há cerca de 15 anos. Jerominho lembrou do surgimento dos chamados "grupos de autodefesa", formados por policiais que moravam na região, que se uniram para enfrentar o tráfico de drogas.