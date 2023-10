Após morte de líder, maior milícia do RJ tem guerra interna e se alia ao CV

A morte do líder da maior milícia do Rio, baleado em uma operação policial em junho de 2021, deu início a uma guerra interna em disputas por poder que motivaram a aliança entre uma ala do grupo paramilitar com o Comando Vermelho desde o começo deste ano. Com isso, o tráfico de drogas avançou para áreas na zona oeste do Rio, reduto tradicional das milícias.

Organização criminosa dividida

A ruptura do grupo começou no dia seguinte à morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, quando mais de cem homens com fuzis cercaram a área de atuação dele na zona oeste carioca. Segundo a Polícia Civil, eram milicianos ligados a Danilo Dias Lima, o Tandera, responsável pela expansão da organização criminosa para a Baixada Fluminense iniciada há sete anos.