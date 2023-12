Com votação hoje, Lei de Zoneamento pode afetar 40 mil imóveis em São Paulo

A revisão da Lei de Zoneamento de São Paulo pode permitir que 42.691 imóveis sejam substituídos por construções maiores, de acordo com levantamento do Instituto ZeroCem — organização voltada para pesquisa de questões urbanas. A votação está marcada para as 15h de hoje.

O que aconteceu

Os imóveis identificados no estudo têm até 3 pavimentos e estão dentro dos eixos de transporte. Os eixos são áreas em um raio de até 400 metros a partir de corredores de ônibus ou de até 700 metros a partir de estações de trem e metrô. A proposta permite que essas áreas recebam construções maiores do que as que são permitidas atualmente.