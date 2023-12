Exploração de sal-gema pela Braskem em Maceió é alvo de operação da PF

São 11 mandados de busca e apreensão em Maceió, dois no Rio de Janeiro e um em Aracaju. Os investigados podem responder pelos crimes de poluição qualificada, usurpação de recursos da União e apresentação de estudos ambientais falsos ou enganosos.

Investigação indica que a Braskem não seguiu os parâmetros de segurança para garantir a estabilidade das minas e da população. O risco de desmoronamento obrigou 60 mil pessoas a deixarem suas casas.

Há indícios de que a Braskem apresentou dados falsos e omitiu informações relevantes a órgãos públicos, segundo a PF. As omissões teriam permitido a continuidade dos trabalhos da mineradora.

As atividades da Braskem causaram o afundamento de solo em cinco bairros de Maceió, incluindo Pinheiro, Mutange e Bebedouro.

Braskem diz que acompanha a operação e está à disposição das autoridades. Em nota ao UOL, empresa afirmou também que "todas as informações serão prestadas no transcorrer do processo."

Afundamento de mina em Maceió ligou alerta

A crise da Braskem se aprofundou recentemente com a previsão do colapso da mina 18 no bairro Mutange. Em 10 de dezembro, foi registrado rompimento de um trecho da lagoa Mundaú.