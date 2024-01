Após ameaça de CPI, padre Julio nega participar de ONG ligada à prefeitura

O pároco é coordenador da Pastoral do Povo de Rua, ligada à Arquidiocese de São Paulo. Lancellotti também declara que o seu trabalho com esse público ação não tem vínculo com as atividades que constituem o objetivo do requerimento aprovado para a criação da CPI.

A comissão foi proposta pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil). Um dos idealizadores do MBL (Movimento Brasil Livre), ele diz que o objetivo da CPI é investigar o trabalho de ONGs que atuam na região central de São Paulo, em especial a cracolândia. Nunes tem criticado nas redes sociais a atuação de padre Julio com as pessoas em situação de rua e dependentes químicos.

Esclareço que não pertenço a nenhuma organização da sociedade civil ou organização não governamental que utilize de convênio com o poder público municipal.

Padre Julio Lancelotti

Vereador busca antagonismo com padre

"Qual o problema de investigar?", pergunta autor do pedido de CPI. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o Nunes afirmou que a comissão investigará o trabalho do padre Julio Lancellotti e ONGs que atuam no Centro de São Paulo e recebem recursos públicos.