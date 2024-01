PMs tentaram 'chacina' em centro com população de rua em MT, diz polícia

Análise da cena do crime feita por cinco investigadores da Polícia Civil aponta que o objetivo era "atingir o maior número de pessoas" em uma "chacina", de acordo com documentos obtidos pelo UOL.

Segundo a polícia, os autores dos disparos são dois policiais militares de folga: o cabo Cássio Teixeira Brito, 33 anos, e o cabo do Bope Élder José da Silva, 39. As defesas não confirmam tampouco negam o envolvimento deles no crime. Os dois estão presos.

As vítimas mortas são Odinilson Landvoigt, 41, e Thiago Rodrigues Lopes, 37. Outras três vítimas sobreviveram ao ataque.

Pintor saiu correndo enquanto era caçado

O pintor Antônio Marques, 50, testemunha na investigação, que dormia à espera da abertura do local, diz que acordou com os disparos e viu duas das vítimas já baleadas.

Segundo ele, os criminosos estariam numa Land Rover escura e atiravam sem sair do carro. Eles atiraram em Marques também.