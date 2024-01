Vazamento de gás causa explosão e deixa 2 em estado grave em Porto Alegre

No total, a explosão seguida de incêndio feriu dois bombeiros e seis moradores. As identidades das vítimas não foram reveladas.

Um bombeiro foi levado para o HPS (Hospital de Pronto-Socorro) com queimaduras no rosto. Ele está na sala vermelha, unidade para pacientes que demandam cuidados, mas não correm risco de morrer.

Os outros cinco feridos no acidente foram liberados. Eles foram levados ao HPS, receberam atendimento e ganharam alta na sequência. A maior parte das lesões foi causada por estilhaços de vidro.

Origem da explosão

O Corpo de Bombeiros foi chamado às 23h51 de ontem para antender uma suspeita de vazamento de gás num prédio de cinco andares no bairro Rubem Berta.

A dupla de socorristas comandava a evacuação do edifício quando ocorreu a explosão. Com a força do deslocamento de ar, a parede do prédio desabou e o entulho caiu no pátio do condomínio. Imagens publicadas pelo site Porto Alegra 24 mostram que vidros de janelas de outras torres quebraram.