Oficina nega que customização em BMW que matou jovens em SC era caseira

As customizações são feitas por uma empresa terceirizada. "Quando os clientes pedem, a loja faz customização, como por exemplo escapamento. Porém esses serviços são feitos por empresa terceirizada, experiente, com anos no mercado, portanto nada de caseiro", garantiu a defesa.

O proprietário da oficina seria ouvido hoje pela Polícia Civil, mas a oitiva foi adiada após a defesa pedir acesso ao inquérito. Ainda não há nova data para um interrogatório, segundo o advogado.

A customização

A polícia disse, na semana passada, que acreditava que a customização foi feita de forma "caseira". No momento, trabalha-se com a hipótese de indiciamento por homicídio culposo.

Medições detectaram concentrações de, no mínimo, 1.000 ppm (partículas por milhão) de monóxido de carbono dentro do carro. Para se ter uma ideia, a leitura em um carro sem adulteração é de 20 a 30 ppm, direto na saída do escapamento. Essa concentração, de 1.000 ppm, é suficiente para provocar inconsciência e levar à morte em um período entre uma e duas horas.

A modificação que trocou o catalisador do escapamento por um downpipe foi feita em Aparecida de Goiânia, em Goiás. O downpipe proporciona maior vazão do fluxo de gases, aumentando a rotação da turbina e assim conseguindo gerar mais potência para o carro.