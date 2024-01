Ilhada em casa, após chuva: 'Comemos só pão, suco e café, estamos à mercê'

A faxineira Mayre Ellen Vieira Martins, 44, está desde a última sexta-feira (12) ilhada dentro da própria casa no Pilar, bairro de Duque de Caxias, um dos locais mais afetados pela chuva na Baixada Fluminense. Ela é uma entre dezenas de pessoas com dificuldades após o temporal que deixou 12 mortos.

O que aconteceu

Não é a primeira vez que Mayre sofre com as inundações. Há dois meses ela saiu do bairro Amapá, onde morou por 28 anos, na intenção de fugir das enchentes, já que viveu essa situação em 2010.