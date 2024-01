Suspeito de matar lutador de MMA que tentou recuperar moto é preso no Rio

Um dos suspeitos de envolvimento na morte do lutador de MMA Diego Braga Alves foi preso hoje na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O homem foi preso no Morro do Banco, mesmo local no qual o corpo de Diego foi encontrado pela polícia. A informação é da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Outros suspeitos de envolvimento com o crime ainda são procurados pela polícia. O homem detido foi encaminhado para a 16ª DP.