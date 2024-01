Lutador de MMA é morto horas após ter a moto furtada no Rio

Amigos relataram nas redes sociais que o lutador foi morto após tentar recuperar a moto.

O personal Leonardo Lustosa, que se identificou como irmão de Diego, lamentou a morte do lutador em postagem nas redes sociais. Ele escreveu que o governador do estado, Cláudio Castro (PL), e o prefeito, Eduardo Paes (PSD), teriam "responsabilidade" na morte do irmão. "Rio de Janeiro é o pior lugar do mundo. Poder paralelo não tem moralidade e piedade em nada. Fazem o que querem e como querem. Que [o Diego] não venha a ser mais um pai de família esquecido. Que meu irmão descanse em paz", escreveu.

A Confederação Brasileira de MMA Desportivo lamentou a morte de Diego. "Luto pelo mestre, amigo e parceiro. Que dor sem tamanho. Obrigado por tudo mestre e você sempre será lembrado em cada lugar que levarmos a nossa bandeira do Brasil. Que Deus te acolha e abençoe toda família Braga. Nossos reais e mais profundos sentimentos. Descanse em paz, mestre".

O ex-lutador Rodrigo Nogueira, mais conhecido como Minotauro, criticou a violência no Rio. "Infelizmente, venho informar a morte do amigo irmão, que lutou tanto e representou a nossa equipe por anos, Diego Braga. (...) A pergunta que fica: aonde essa violência vai parar, meus amigos? Que covardia terrível, que coisa sinistra que não tem explicação alguma", escreveu.