Estudante de arquitetura é morta a tiros na Ilha das Flores (RS)

Investigações apontam que não havia vinculação entre Sarah e o homem morto. A polícia afirma que as investigações são feitas pela 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital, a fim de esclarecer as circunstâncias do crime.

Jovem era líder estudantil

A estudante era uma das principais lideranças estudantis de Porto Alegre, segundo nota de Diretório Acadêmico. "Sarah era militante e dirigente da União da Juventude Rebelião, organização a qual dedicou seus melhores anos e toda sua alegria de vida, tornando-se uma das principais lideranças estudantis de Porto Alegre. Estudante de Arquitetura, foi coordenadora do Movimento Correnteza, diretora do Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura, diretora da União Nacional dos Estudantes, do Diretório Central dos Estudantes da UFRGS e membro do Conselho Universitário da UFRGS", diz o texto.

"Queremos justiça", diz UNE. Em nota, a União Nacional dos Estudantes pediu justiça por Sarah e afirmou que "ela dedicou os melhores anos de sua vida na luta por uma educação de qualidade para todos".

O Diretório Acadêmico realizou uma homenagem em despedida à aluna no Auditório da Arquitetura na tarde desta quarta-feira (24). O velório da estudante será realizado no prédio da Faculdade de Arquitetura, a partir das 9h desta quinta-feira (25).