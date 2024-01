Quem é pastora que ostenta vida de luxo e pede pix em troca de orações

Processo envolvendo pastor

Crítica por causa de pedido de Pix foi parar na Justiça. O pastor Anderson Silva, 43, que lidera em Brasília (DF) o movimento "Machonaria", foi processado por Renálida após tê-la chamado de "estelionatária da fé" em uma publicação nas redes sociais.

Durante audiência judicial, Anderson disse que "a pastora Renálida representa uma geração de falsos sacerdotes". "No ambiente virtual, que por causa da baixa educação, principalmente do meu Nordeste, sou nordestino, usurpam da boa-fé de pessoas, prometendo aquilo que Deus não prometeu, em benefício próprio", declarou, afirmando que recebeu retaliações de seguidores de Renálida. Segundo ele, "posteriormente muitos enxergavam a fraude que esse tipo de 'fé' causa nas pessoas".

A defesa da "pastora do pix" pede indenização de R$ 15 mil, segundo o pastor. Ele diz que o objetivo de um processo assim é mostrar para o público, supostamente, o lado de quem Deus estaria: "geralmente, um processo ganho por um falso pastor produz a narrativa que Deus está com ele e seus feitos são legítimos", considera.

Milton Paulo, teólogo e pastor da Igreja Vineyard em Mogi das Cruzes (SP), classifica a briga judicial como "um show de horrores". Segundo ele, a briga que parece ter sido "extraída de alguma edição do reality 'A Fazenda', para ficarmos só no 'arraial Gospel'". Na perspectiva do teólogo, toda essa disputa e as polêmicas em volta do nome de Renálida geram uma dúvida: "Onde está o Evangelho?".

Divórcio e polêmicas

Ela era casada com o empresário Renan Carvalho. O casamento dos dois terminou em janeiro de 2023, após boatos terem ganhado força nas redes sociais sobre um suposto caso extraconjugal que Renálida teria com o baterista de sua banda, Wesley Santiago. Renan, que na época desmentiu os boatos, divulgou o término do casamento em uma publicação do Instagram. Os dois ficaram juntos por 13 anos e são pais de uma menina de nove anos. Renálida, que tem outro filho, de uma relação anterior ao casamento com Renan, se casou com Wesley Santiago, o mesmo baterista apontado meses antes como suposto pivô da separação dela e Renan.