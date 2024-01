GO: Inglês é resgatado de clínica de reabilitação após internação à força

Ele foi levado até uma clínica em Caldas Novas, a 50 quilômetros de onde foi raptado. No local, o homem, que não fala português fluente, não recebeu informações sobre qual tratamento receberia.

O inglês disse que era constantemente monitorado na clínica e aproveitou um descuido dos cuidadores para enviar um e-mail para um amigo contando a situação. O amigo acionou a polícia.

A vítima foi resgatada na segunda-feira (22). Aos policiais, ele contou desconfiar que a esposa tenha ordenado a internação dele após uma discussão sobre dinheiro.

Os PMs encontraram irregularidades na clínica, como falta de alvará de funcionamento. Também havia convivência de idosos e menores de idade com os outros internos.

O representante técnico e legal da clínica foi encaminhado à delegacia, informou a PM. O UOL buscou a Polícia Civil para mais informações e o representante da clínica para posicionamento e aguarda as respostas.