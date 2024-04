Extintor de incêndio explode e deixa um morto e outro ferido em SP

Um homem de 47 anos morreu e outro, de 37, está internado após a explosão de um extintor de incêndio na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (30).

O que aconteceu

As vítimas estavam trabalhando no descarregamento dos cilindros, quando um deles, com 277 kg, explodiu. As informações são da TV Globo.

Válvula do extintor escapou, o que provocou a explosão que e atingiu os funcionários. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu, e o outro foi internado em estado de choque no Hospital das Clínicas. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.