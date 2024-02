Tio e namorado são presos suspeitos de elo com morte de menino venezuelano

O tio do menino venezuelano que foi achado morto ontem e o namorado dele foram presos suspeitos de envolvimento com a morte da criança em Parelheiros, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Tio era tutor do menino. Os depoimentos do tio e do namorado, e o comportamento do familiar do menino quando os investigadores chegaram com os cães farejadores perto do local onde o corpo foi achado chamaram a atenção da polícia. O parente suspeito morava com o menino e com a avó da criança. O casal foi preso temporariamente nesta madrugada.

Dupla detida não confessou o crime. Familiares do namorado foram à delegacia e se colocaram à disposição para prestar esclarecimentos, informou a delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa), ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).