Suspeito morre ao cair de prédio em ação que matou PM hoje, em Santos; veja

Um suspeito em fuga morreu ao cair de um prédio na mesma ação que deixou um PM morto e outro ferido, na manhã desta quarta-feira (7), em Santos.

O que aconteceu

Suspeito caiu do quarto andar. Segundo a Polícia Civil, ele se jogou para escapar dos policiais. Um vídeo mostra o momento da queda, às 9h50, no estacionamento de um prédio, no bairro São Manoel.

Ação é a mesma que deixou um PM morto e outro ferido. O suspeito caiu do prédio na mesma ocorrência em que o cabo José Silveira dos Santos morreu ao ser atingido por um tiro no abdômen, segundo fontes na PM. Além do cabo, um sargento se feriu ao ser atingido por um tiro na cabeça. Ele passa por cirurgia e não corre risco de morte.