Policial militar morre e outro fica ferido durante patrulhamento em Santos

O governador Tarcísio de Freitas usou o seu perfil no X (antigo Twitter) para se manifestar sobre o caso. "Minha solidariedade aos amigos e familiares do investigador Paulo Enrique da Silva e do Cabo PM José Silveira dos Santos. A triste morte de nossos policiais são resultado do combate constante e incansável contra o crime organizado em São Paulo. Tudo será investigado para a identificação e prisão de cada um dos criminosos envolvidos", escreveu.

O clima de tensão aumentou na Baixada Santista desde o último dia 2, quando o soldado Samuel Wesley Cosmo, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da Polícia Militar, morreu horas após levar um tiro no rosto, também em patrulhamento em Santos.

A câmera corporal acoplada na farda do policial militar registrou o crime e mostrou um homem atirando no soldado. Cosmo foi levado por colegas da Rota à Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso fugiu.

Logo após a morte dele, a SSP deflagrou a Operação Escudo na Baixada Santista, na tentativa de identificar e prender o autor do disparo que tirou a vida do soldado. Várias guarnições da Rota e de outros Batalhões de Choque foram mobilizadas.

Ações da Rota

As ações policiais — a maioria envolvendo homens da Rota — deixaram ao menos sete mortos. Seis deles deram entrada no IML (Instituto Médico Legal) da região como desconhecidos. Nas versões oficiais, "os militares foram recebidos a tiros por criminosos e revidaram à injustas agressões".