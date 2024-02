Mortes da Operação Escudo na Baixada Santista ocorreram em um raio de 7 km

PM alega que segundo morto foi baleado ao atirar contra agentes em tentativa de fuga a pé em São Vicente. Os policiais disseram ter encontrado um caderno com anotações do tráfico, uma mochila com drogas e uma pistola no imóvel onde o suspeito teria tentado se esconder, também na madrugada de sábado.

Corporação alega ter apreendido arma e drogas após ocorrência que deixou terceiro suspeito morto em Santos. Segundo a ocorrência, a vítima atirou contra os PMs. A ação ocorreu por volta das 11h de sábado.

Três homens morreram em outra operação em Santos por volta das 23h de sábado. A PM afirmou ter apreendido um revólver com um dos suspeitos.

A Polícia Civil diz investigar a morte de um homem de 28 anos na noite de domingo em Santos. Segundo a ocorrência, ele foi baleado após apontar uma arma para os agentes quando estava em um carro. Ele foi o único dos mortos identificado quando o corpo foi levado ao IML.

Operação Escudo

As incursões fizeram parte de uma nova fase da Operação Escudo da PM. A força-tarefa teve início após a morte de outro PM da Rota, baleado no fim de julho de 2023 no Guarujá, também no litoral paulista.