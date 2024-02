PM repete versão em registros de morte no litoral de SP: 'Receita pronta'

Narrativa repetida reforça a suspeita. Sem o corpo no local dos disparos, a perícia fica impossibilitada de determinar como foi a dinâmica dos tiros dados por policiais e suspeitos, como alegado nos boletins de ocorrência aos quais o UOL teve acesso.

Sem provas técnicas. Membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e perito criminal aposentado, Cássio Thyone Rosa diz que, em muitas ocorrências do tipo, a PM costuma alegar que o baleado ainda estava vivo para retirar o corpo do local, prejudicando a perícia. Depois, alegam que ele não resistiu aos ferimentos. "Sem cadáver no local, não é possível analisar a posição do corpo e discutir a possível trajetória de disparos", diz.

Suspeitos atiraram e estavam com drogas em todas as ocorrências, diz PM. Outra versão que se repetiu no relato dado pelos PMs nas ações foi a de que os suspeitos teriam atirado e estavam com drogas, apreendidas pela corporação. "Chama a atenção essa quantidade de casos de letalidade em um curto espaço de tempo", diz Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

SSP diz que casos são investigados. A Secretaria da Segurança Pública diz que todas as ocorrências são investigadas pela Polícia Civil.

'Repetição parece receita pronta'