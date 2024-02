Carro com família fica embaixo de ônibus após colisão na Paraíba; veja

A Polícia Militar da Paraíba confirmou a ocorrência ao UOL, mas não entrou em detalhes.

Carro ficou debaixo de um ônibus após colisão em João Pessoa (PB) Imagem: Reprodução/Notícia Paraíba

No ônibus só estava o motorista, enquanto o carro era ocupado por dois adultos e uma criança. O motorista ficou com escoriações pelo corpo, a criança teve um ferimento no queixo e a mulher ficou presa nas ferragens. Eles foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Trauma, em João Pessoa, segundo o site Notícias Paraíba.

O UOL procurou a empresa de ônibus Unitrans. O segurança que atendeu disse que não havia ninguém do administrativo para falar com a imprensa.