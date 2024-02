Metrô de São Paulo tem circulação afetada após falhas de energia

Falhas nas linhas 2-Verde e 5-Lilás do metrô de São Paulo diminuíram o tempo entre os trens e deixaram estações lotadas na manhã de hoje.

O que aconteceu

Uma falha elétrica entre as estações Tamanduateí e Vila Prudente da linha 2-Verde comprometeu as viagens até as 8h30, informou o Metrô de São Paulo. Os trens precisaram circular somente por uma via entre as estações Tamanduateí e Alto do Ipiranga.

Os passageiros precisavam trocar de trem para seguir a viagem. O sistema Paese, de ônibus, foi acionado para ajudar no transporte de passageiros, informou o Metrô de SP nas redes sociais.