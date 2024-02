Motorista derruba parte de mureta de shopping em SP; homem é atingido

Um motorista derrubou parte da mureta do Shopping Metrô Santa Cruz, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (16). Um homem foi atingido por um pedaço da estrutura.

O que aconteceu

O carro era manobrado no estacionamento do penúltimo andar do prédio quando bateu na mureta. O automóvel era dirigido por um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à Localiza, segundo informou a locadora de veículos.

Logo abaixo do local onde houve a colisão, há um ponto de ônibus.