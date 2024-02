Hospital psiquiátrico no RJ onde 15 mortes são investigadas é fechado

O Hospital Psiquiátrico Santa Mônica, em Petrópolis (RJ), encerrou as atividades após força-tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Instituição não respeitava os direitos das pessoas internadas. Constatação do MP foi feita após uma série de análises técnicas. O local também não oferecia os serviços de saúde mental necessários. Todos os pacientes remanescentes, que não tiveram êxito na reinserção familiar, foram encaminhados para residências terapêuticas.

Ao menos 15 mortes no hospital, ao longo de 2023, são investigadas. Em janeiro deste ano, foi aberta uma investigação para apurar as mortes de pacientes internados. Além disso, outras mortes ocorridas imediatamente após a transferência dos internados também são alvo da apuração. O GAECO/MPRJ instaurou um procedimento investigatório criminal após vistoria realizada no hospital.