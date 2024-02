MP apura ordem da cúpula para expulsar rivais em guerra interna no PCC

O Ministério Público de São Paulo apura uma ordem do PCC para excluir três integrantes da cúpula em meio a uma guerra interna na facção.

O que aconteceu

Mensagem atribuída a lideranças do PCC inclui pedido de exclusão por "calúnia e traição". O conteúdo analisado pelo MP indica que a guerra interna na facção foi desencadeada após três lideranças da facção acusarem Marcola por áudio vazado.

Desentendimento começou após gravação de áudio de Marcola ser usada em júri de Roberto Soriano, o Tiriça. Em conversa com um policial penal gravada no banho de sol dos detentos, o chefe do PCC disse que Tiriça era psicopata por ter ordenado a morte de agentes federais.