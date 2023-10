Câmeras de segurança da penitenciária registraram a briga. Autoridades e outros agentes que investigam as ações do crime organizado no país, especialmente o PCC, souberam do episódio e tiveram acesso às imagens.

Os motivos da desavença ainda não foram formalmente esclarecidos. Porém, há rumores de que a causa da agressão mútua seria uma desconfiança da cúpula do PCC de que Andinho pudesse ser informante de agentes penitenciários de Brasília e de São Paulo.

13.abr.2020 - Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, ao ser preso em Moçambique Imagem: Arquivo pessoal

O racha interno no PCC se intensificou em fevereiro de 2018, quando Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, da cúpula da facção, foram assassinados a tiros na região metropolitana de Fortaleza (CE), acusados de desviar dinheiro do grupo.

As investigações apontaram que Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, braço direito de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, tido como o número 1 do PCC, comandou a matança, mas foi perdoado pelo líder, fato que desagradou Tiriça, Vida Loka e Daniel Vinícius Canônico, o Cego.

Áudio vazado

A crise na facção ganhou mais força ainda no final de agosto deste ano, quando veio a público um áudio de Marcola conversando com um funcionário de um presídio federal, e chamando Tiriça de psicopata por ter ordenado a morte de agentes penitenciários federais.