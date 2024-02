Homem é preso com 27 cavalos que seriam abatidos para fabricar mortadela

O indivíduo preso afirmou que em média realizava quatro viagens dessa modalidade por mês. Os médicos veterinários da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) constataram que os animais estavam extremamente debilitados e com muitas lesões. Eles estavam sendo transportados em gaiola metálica sem o piso emborrachado, o que contraria as boas práticas recomendadas pelo Ministério da Agricultura, caracterizando indícios de maus-tratos.

Cada cavalo foi comprado por R$ 300 no município de Potirendaba (SP). A ocorrência foi apresentada na 1ª Delegacia de Ponta Porã e a autoridade policial decidiu pelo auto de prisão em flagrante. "A prisão ressalta a importância da repressão a alimentos descaminhados e contrabandeados sem registro no Ministério de Agricultura e Pecuária, pois a produção de alimentos com carne de animais doentes traz sérios riscos à população", informou a Polícia Civil.