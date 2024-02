'Chegou no osso', diz pai de menina que teve dedo mordido por piranha no CE

O avô da menina, o comerciante Francisco Clidenor Teixeira Filho, 54, contou ao UOL que a família, que mora em Iguatu (CE), recebeu parentes de Fortaleza durante o Carnaval. O grupo decidiu então passar a terça-feira de Carnaval em um balneário que fica em um canal que interliga o açude de Lima Campos ao açude de Orós.

Minha nora estava com a minha neta, Eloísa, na água. De repente ouvimos o grito da criança. Minha nora pegou correndo a menina no colo e, quando saíram, vimos que escorria sangue pelo pezinho dela. Deu para ver que tinha piranhas na água. E uma delas tinha mordido o dedinho do pé dela e arrancou quase que completamente a carne do dedo, apareceu o osso.

Francisco Clidenor Teixeira Filho, comerciante

Levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a menina recebeu atendimento de emergência e precisou ser levada para o hospital São Camilo, em Iguatu, para ser avaliada por um especialista. Apesar de não perder o dedo, ela se recupera em casa, tomando antibióticos.

Mordida na mão

Outro caso ocorrido durante o Carnaval envolveu um rapaz de 29 anos que teve um ferimento profundo em um dos dedos da mão direita após ser mordido por uma piranha no açude Trussu, que fica no município de Iguatu.

A mãe do rapaz, a dona de casa Maria do Socorro Silva, 51, conta que a família havia se preparado para passar a segunda-feira de Carnaval no açude, um local frequentado semanalmente por todos, quando o filho foi atacado.