Gabinete de segurança pública de SP retornará para capital, diz secretário

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou nesta segunda-feira (19) que o gabinete da SSP-SP retornará para a capital paulista. A cúpula de segurança havia sido transferida para a cidade de Santos, em meio a mortes de policiais e suspeitos na Baixada Santista.

O que aconteceu

Derrite ressaltou que, apesar do retorno para a capital, a operação na Baixada Santista continua. O anúncio foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, Derrite aparece ao lado do coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da PMSP.

O secretário explicou que segurança no litoral vai continuar reforçada. "A partir de hoje [dia 19 de fevereiro], eu retomo as atividades o gabinete de Segurança Pública para São Paulo, porém, a operação continua aqui na Baixada Santista, com reforço de efetivo, com policiais vindo de São Paulo para reforçar as atividades com ações de inteligência que já culminaram com prisões importantes", esclareceu.