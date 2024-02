Governo de SP transfere gabinete da Segurança para Santos, em meio a mortes

O secretário não confirmou terem ocorrido ao menos oito mortes de suspeitos durante ação da PM desde o último final de semana. Um suspeito em fuga morreu ao cair de um prédio na mesma ação que deixou um PM morto e outro ferido, na manhã desta quarta-feira (7), em Santos.

Três policiais morreram na Baixada

Soldado da Rota foi assassinado na última sexta (2). O soldado Samuel Wesley Cosmo, da tropa de elite da Polícia Militar, morreu horas após levar um tiro no rosto em patrulhamento em Santos, no bairro do Bom Retiro, zona noroeste de Santos.

Logo após a morte dele, a SSP deflagrou uma operação na Baixada Santista. O objetivo era identificar e prender o autor do disparo que tirou a vida do soldado. Várias guarnições da Rota e de outros Batalhões de Choque foram mobilizadas.

Derrite disse que a polícia identificou o atirador do soldado Cosmo. Ele afirmou que poderá anunciar em breve um prêmio de até R$ 50 mil para quem ajudar com informações que levem ao paradeiro do criminoso.