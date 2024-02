Homem é suspeito de matar e esconder corpo de colega em geladeira em SC

Dias depois do crime, o homem relatou o ocorrido para seu patrão, que o levou até a delegacia. De acordo com o delegado Diones Pavoni de Freitas, ele foi interrogado e liberado após prestar depoimento, porque não houve flagrante do crime, uma vez que o fato ocorreu há uma semana. A motivação para o assassinato está sendo investigada. O corpo foi localizado neste domingo (18).

As investigações prosseguem com a intenção de esclarecer os fatos. Diante da ausência de registros criminais pretéritos do suspeito, aliada a sua colaboração com as investigações, o Delegado de Polícia entendeu, neste momento, não representar pela prisão preventiva, diz a Polícia Civil.

Como o suspeito não teve a identidade divulgada, o UOL não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.