São Paulo tem previsão de chuva forte hoje

A cidade de São Paulo tem previsão de chuva moderada a forte na tarde desta segunda (19). No domingo (18), a capital teve temporal, que causou alagamentos, quedas de árvores e interrupção de circulação em linhas de trens.

O que aconteceu

Chuva à tarde. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, o dia vai começar com termômetros por volta dos 20° C e, à tarde, deve alcançar os 28° C. No período da tarde, há possibilidade de chuva moderada a forte na capital e Grande São Paulo.

Cenário é o mesmo para o dia seguinte. Na terça (20), o dia começa com sol entre nuvens e temperatura entre 20°C e 26° C. Há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, com potencial para a formação de alagamentos e quedas de árvores, além de elevação do nível de pequenos rios e córregos da capital e região metropolitana.