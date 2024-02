Meninas de 11 e 16 anos são resgatadas de casa de prostituição em MG

Duas meninas foram resgatadas de uma casa de prostituição em Minas Gerias.

O que aconteceu

A criança de 11 anos e a adolescente de 16 anos estavam em um dos quartos da casa, na companhia de dois homens. A Polícia Civil procurava um foragido da Justiça no bairro Vale do Sol e realizava buscas no imóvel, conhecido como ponto de prostituição.