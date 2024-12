Chuvas provocam deslizamentos e deixam 40 pessoas desalojadas em Santa Isabel, na Grande SP

Neste sábado, 28, 40 pessoas ficaram desalojadas após deslizamentos de terra que levaram à interdição de moradias em Santa Isabel, na Grande São Paulo. A cidade lidera o acumulado de chuvas no Estado, com 199 milímetros registrados nas últimas 72 horas - valor que corresponde a 88% da média esperada para todo o mês de dezembro, segundo a Defesa Civil.

As pessoas desalojadas foram encaminhadas para residências de familiares, enquanto equipes técnicas do órgão estadual, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), realizam vistorias nas áreas afetadas para avaliar os danos e os riscos. Além dos deslizamentos, o município também registra pontos de alagamento.

Apesar da gravidade, não há registros de óbitos ou feridos, conforme informações do gabinete de crise, criado no início da semana para monitorar os impactos das chuvas no Estado de São Paulo.