Polícia prende suspeito de matar turista do RJ durante assalto no Recife

Ele confessou o crime. Em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira (23), o delegado Caio Morais, da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios, afirmou que o homem disse estar arrependido. "Ele confessou o crime, se mostrou arrependido do que tinha feito, mas infelizmente foi um crime bárbaro e ele precisa pagar por isso", destacou.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o suspeito. "Conseguimos captar várias imagens do autor e da vítima, o trajeto que eles fizeram. Conseguimos produzir provas de que ele era efetivamente aquelas pessoas que aparecia nas imagens", explicou o delegado.

O homem vivia nas ruas, mas foi preso enquanto estava na casa de sua família. "Após a expedição do mandado de prisão, foi realizada a captura", acrescentou.

Em depoimento à polícia, ele teria dito que roubou o celular do turista e vendeu por R$ 200 para comprar drogas.

Lâmina da faca ficou presa dentro do corpo do turista. "A faca quebrou no interior do corpo do turista, o autor ficou apenas com o cabo na mão, foi um golpe bastante violento", ressaltou o delegado.

Turista foi morto após voltar de festa de Carnaval

Vítima foi esfaqueada após voltar de uma festa de Carnaval, em Olinda. Ele foi identificado como o engenheiro Talles do Couto Lemgruber Kropf, natural do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, na zona sul da capital.