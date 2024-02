Irmão de fugitivo da penitenciária federal de Mossoró é preso no AC, diz PF

Preso é condenado por roubo e participa de organização criminosa, informou a PF. Não foi divulgado se o homem teria envolvimento com a fuga de Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35, que fugiram no último dia 14. O nome do preso e a identificação do foragido que ele é irmão não foram informados também.

Fuga em Mossoró ajudou a encontrar o homem. Segundo a PF, os policiais conseguiram encontrar o irmão de um dos foragidos em razão das investigações sobre a fuga no Rio Grande do Norte. "Uma vez que há várias forças de segurança envolvidas nas buscas, com trocas de informações, foi possível localizar o preso desta manhã", informou. A reportagem tenta contato com a PF para obter mais detalhes do caso.

Como o nome do homem não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrá-lo para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Fuga foi inédita em penitenciárias federais

Rogério da Silva Mendonça (esq) e Deibson Cabral Nascimento (dir) fugiram do presídio federal de Mossoró (RN) Imagem: Arte UOL

Os detentos abriram um buraco no local em que estava instalada a luminária. O registro da imagem foi feito pela força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.