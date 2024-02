Dono de joalheria em Higienópolis é acusado de revender joias roubadas

Compro ouro

Em petição enviada à Justiça, a defesa de Adriana, que entrou no caso depois da conclusão do inquérito e agora acompanha o processo judicial, disse que a história "em muito se assemelha aos 'compro ouro' espalhados pelo centro da cidade, conhecidíssimos antros de receptação. A diferença? O bairro".

Com a simples assinatura da pessoa de que aquela joia lhe pertence, e nada mais, a loja do investigado compra produtos oriundos do crime, sem mínima diligência para averiguar a procedência do item Marcelo Feller, advogado da dona das joias, em petição

A defesa de Rony Sztokfisz, feita pelo advogado Daniel Bialski, contesta a denúncia contra o cliente. Em petição, ele disse que Zeni foi à loja "muito bem vestida e falante" e foi atendida por vendedores, e não pelos sócios. Por isso, Rony não poderia responder pelo crime. Os vendedores também são representados por Bialski no processo.

O advogado também argumentou que "costuma ser frequente" a falta de documentos de origem dos produtos no mercado de comércio de joias, por isso ninguém pediu comprovante de propriedade dos produtos.

Mas o delegado do caso, Felipe Nakamura, disse que, "como empresário do ramo de joias, com pelo menos duas lojas em locais de alto poder aquisitivo (Shopping Higienópolis e Ibirapuera), o mesmo [Rony] tem a obrigação de se certificar da origem dos produtos que adquire e revende".