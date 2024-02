'Aos 11, vi meu irmão morrer no meu colo, eletrocutado no computador'

'Comecei a entender e a rezar'

Chamamos o Samu, mas ele estava demorando. Então, uma vizinha ouviu nosso desespero e veio correndo nos ajudar, lembro que ela estava de camisola, colocou a gente no carro e fomos ao hospital.

Eu fui no banco de trás, com meu irmão no meu colo. Vendo a gravidade da situação, a funcionária que estava com a gente no carro falou para eu tentar fazer uma respiração boca a boca no meu irmão enquanto ela tentava a massagem cardíaca. Não sabia como fazer, mas mesmo assim eu tentei.

Felipe Maciel Latorraca morreu aos 13 anos após levar um choque Imagem: Arquivo Pessoal

As mulheres que trabalhavam em casa já haviam ligado para minha mãe e contado o que aconteceu. Do aeroporto, meu pai ligou para alguns amigos cardiologistas no hospital da cidade e, quando chegamos ao pronto-socorro, já havia médicos nos esperando.