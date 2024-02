Desabamento de estrutura de palco atinge candidatas de concurso no RS

Cinco pessoas, entre candidatas e auxiliares do concurso, se feriram. Elas foram socorridas por ambulâncias do município e não correm risco de morte.

O evento foi cancelado por causa do desabamento. Uma gravação feita pouco após o acidente mostra a estrutura caída e ambulâncias do Samu no local.

A Polícia Civil foi procurada para informar se algum boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso. O UOL aguarda retorno sobre o assunto.