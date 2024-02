Mossoró: dupla cavou buraco para fugir de drones que detectam calor, diz TV

As buscas pelos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN) continuam e estão causando medo na população local. Na última semana, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça pagaram R$ 5 mil por proteção em um esconderijo em Baraúna (RN). As informações foram exibidas ontem no "Fantástico", da TV Globo.

Confira as novidades das buscas

Os dois fugitivos pagaram R$ 5 mil por proteção em um esconderijo em Baraúna (RN). Eles ficaram em uma casa na zona rural da cidade, a cerca de 25 km da Penitenciária de Mossoró, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) repassadas à TV Globo.