MP denuncia genro de Flordelis por ameaçar advogado da família de Anderson

Segundo o MP, Elias "perseguiu reiteradamente e ameaçou a integridade de Ângelo Máximo, perturbando sua esfera de liberdade, chegando a empregar arma branca".

Elias foi preso em flagrante em 31 de janeiro após ameaçar Ângelo na porta da casa dele em Piratinga, no Rio. Ele estava armado com uma tesoura e uma faca e atacou policiais no local. Um sargento foi golpeado com a tesoura.

Antes, em 22 de janeiro, Elias seguiu Ângelo e sua esposa até um supermercado e o ameaçou de morte. Os dois entraram em luta corporal e Ângelo registrou um boletim de ocorrência, segundo a denúncia do MP.

Na ocasião, Elias também falou que mataria a delegada Bárbara Lomba, que investigou a morte de Anderson quando estava à frente da Delegacia de Homicídios de Niterói.