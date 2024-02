Genro de Flordelis é preso por ameaçar advogado da família de Anderson

Elias já ameaçou o advogado outras vezes. Na semana passada, no dia 22 de janeiro, o homem agrediu Ângelo dentro de um supermercado. O genro também ameaçou de morte a delegada Bárbara Lomba, inicialmente responsável pelo inquérito de Flordelis.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) está prestando auxílio à Ângelo. O órgão disse que nove incidentes ligados à atuação no processo já foram registrados. "O trabalho da comissão compreende desde o acompanhamento ao advogado vítima de violência em toda fase policial, até o encaminhamento do colega para tratamento psicológico.''

A pastora Evangélica Flordelis está presa desde 2021 pela morte do marido Anderson. Ela foi condenada a 50 anos de prisão e respondia por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosamente armada.

O UOL busca a defesa de Elias de Souza Azevedo. A matéria será atualizada assim que houver manifestação.