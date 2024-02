'Curti festa, trabalhei': ele levou tiro na cabeça e soube só 4 dias depois

Curti a festa com meus amigos sem sentir absolutamente nada na cabeça. E assim foi o dia seguinte também.

No dia 3, voltamos para Juiz de Fora. Dirigi por quase 7 horas porque pegamos muito congestionamento, o que atrasou nosso retorno.

Vida normal

Bala ficou alojada na cabeça de Mateus Imagem: Arquivo Pessoal

No dia seguinte acordei cedo e fui trabalhar, na época eu trabalhava no setor administrativo de uma empresa. Viajei para uma cidade próxima a trabalho e, quando cheguei em casa, no fim do dia, estava muito cansado e resolvi tirar um cochilo.

Quando acordei, no início da noite, senti que meu braço estava meio 'bobo', não respondia muito aos meus comandos. Achei aquela situação estranha e fui até o quarto da minha mãe contar para ela.