Caso Bernardo: TJ-RS mantém validade de júri que condenou Leandro Boldrini

A Justiça do Rio Grande do Sul manteve a validade do júri e a pena imposta a Leandro Boldrini, acusado de ser o mentor intelectual da morte do filho Bernardo.

O que aconteceu

O réu seguirá cumprindo a pena de 31 anos e 8 meses de prisão. Ele foi condenado em júri ocorrido em março de 2023. A análise dos recursos foi realizada em sessão virtual iniciada no dia 23 de fevereiro e encerrada nesta quinta-feira (29).

A decisão é da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O desembargador Rinez da Trindade, relator das apelações, julgou improcedentes os recursos do Ministério Público para aumentar a pena e da defesa que buscava a anulação do julgamento. Acompanharam o voto do relator o desembargador José Luiz John dos Santos e o juiz Thiago Tristão Lima.