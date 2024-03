PM acusado de matar jovem com tiro nas costas em SP vai a júri popular

O policial militar Guilherme Tadeu Figueiredo Giacomelli, réu pela morte do jovem Rogério Ferreira da Silva Júnior, de 19 anos, em agosto de 2020, irá a júri popular no próximo dia 5 de março. A vítima foi morta no dia do próprio aniversário com um tiro nas costas durante abordagem na região do Parque Bristol, zona sul da capital paulista.

O que aconteceu

Giacomelli é réu por homicídio qualificado. A qualificadora adicionada na denúncia do Ministério Público, e aceita pela Justiça, foi de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. Na denúncia, feita em novembro de 2020, o promotor Neudival Mascarenhas Filho reforçou que a vítima estava desarmada e foi baleada pelas costas, sem qualquer possibilidade de defesa.

Júri popular do PM está previsto para ocorrer no próximo dia 5, às 13h (horário de Brasília). O julgamento acontecerá no Fórum da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.