Nove detentos fogem de prisão durante banho de sol em Minas Gerais

"As forças de segurança estão empenhadas no trabalho de buscas para recapturar os sete indivíduos que se encontram foragidos da unidade prisional. O Superintendente de Segurança do Depen e operadores da Inteligência estão na unidade prisional acompanhando o desdobramento das ações. As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas", diz a nota da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais).

Nomes e idades dos fugitivos ainda serão divulgados. Segundo a secretaria, a população pode "auxiliar as forças de segurança com informações" sobre o paradeiro dos detentos. "Basta ligar 181. A ligação é gratuita, anônima e totalmente segura para o denunciante", finaliza a Sejusp.

Os fugitivos são: