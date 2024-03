Médico é indiciado por fala xenofóbica contra enfermeira nordestina no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu o inquérito, nesta quinta-feira (29), e indiciou o médico que teria xingado uma enfermeira de "nordestina burra", em Morro Reuter, no último dia 12.

O que aconteceu

O delegado Felipe Borba disse, em nota enviada ao UOL, que "a palavra da vítima foi respaldada e complementada pelo testemunho de outras pessoas". O caso aconteceu em uma Unidade Básica de Saúde da cidade.

O médico, que não teve a identidade divulgada, também teria proferido outras ofensas a nordestinos. "Como, 'nós gaúchos trabalhamos o dobro para sustentá-los', 'eles vão tomar conta do Rio Grande do Sul' e 'o Brasil não vai pra frente por causa dessa gente'".